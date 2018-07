OM : Mieux que Balotelli, l'OM s'offre ENFIN le Vélodrome !

Dans : OM, Ligue 1.

C'était l'une des priorités de Frank McCourt, au point même que Jacques-Henri Eyraud avait menacé de faire construire un nouveau stade s'il n'obtenait pas gain de cause, mais cette fois l'affaire semble faite, l'Olympique de Marseille va devenir l'unique gestionnaire du Vélodrome. En effet, ce mercredi La Provence affirme que d'ici 24 heures la mairie de Marseille officialisera l'accord intervenu entre l'OM et Arema, l'actuel gestionnaire du stade phocéen, après de très longs mois de négociations, de brouilles et d'embrouilles.

Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas confirmé cette excellente nouvelle, mais le quotidien régional est affirmatif concernant la fin heureuse de ce dossier. Grâce à cela, l'OM pourra enfin mettre le Vélodrome aux normes souhaitées par Frank McCourt, même si la ville restera toujours propriétaire du stade où évoluent Steve Mandanda et ses coéquipiers. Le club phocéen s'était souvent plaint de ne pas pouvoir disposer à sa guise du Vélodrome, ce qui limitait ses investissements. Ce souci majeur sera désormais réglé et le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille devra tenir ses engagements, ce qui sera sans nul doute le cas rapidement, notamment avec une pelouse enfin digne de l'OM.