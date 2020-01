OM : Michaël Cuisance, le plan mercato qui fait saliver

Dans : OM.

L’OM s’est positionné pour récupérer Michaël Cuisance, jeune milieu de terrain au temps de jeu très réduit du côté du Bayern Munich.

La saison dernière, Michaël Cuisance faisait partie des pépites françaises qui se révélaient en Bundesliga, sous le maillot du Borussia M’Gladbach. Très rapidement repéré et recruté par le Bayern Munich, le milieu de terrain reste pour le moment dans l’ombre au sein de la terrible concurrence du club bavarois. Son talent est indéniable, mais encore faut-il avoir sa chance dans une telle équipe, et aucun cadeau ne lui sera fait. La preuve, malgré la confiance de son entraineur et des propos élogieux à son égard, Cuisance intéresse beaucoup de monde lors de ce mercato, et notamment en France. RMC annonce ainsi que, si Toulouse, Reims et Metz se sont proposés de relancer l’international U20, l’OM est également sur les rangs.

Une apparition surprenante et quasiment impossible tant que le club marseillais n’aura pas dégraissé, mais qui démontre que les recruteurs provençaux restent à l’affût des bons plans. A moins que le nouvel arrivant à Marseille, Paul Aldrige, parvienne à boucler le départ rapide vers l’Angleterre de Morgan Sanson ou de Kevin Strootman, la piste menant à Cuisance semble délicate à convertir, surtout que le jeune milieu de terrain ne devrait pas renoncer aussi rapidement à sa carrière au Bayern Munich. Sans compter le fait que le club allemand n’a pas du tout communiqué de volonté de se séparer de son Français, peu importe le moyen (prêt avec ou sans option, transfert…).