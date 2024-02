OM ‍: Mercato terminé à Marseille, fermeture de la boutique

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que les clubs français s’emballent pour recruter ou vendre des joueurs avant la fermeture officielle du marché des transferts à minuit, l’Olympique de Marseille ne prépare aucune folie de dernière minute.

La dernière journée du mercato hivernal a presque été décevante du côté de Marseille. Pourtant, le club phocéen a tout fait pour faire bouger les lignes une dernière fois cette saison, mais rien n’a fonctionné comme prévu, tout cela à cause de Jonathan Clauss. Poussé dehors par ses dirigeants pour un manque d’implication, la latéral droit a refusé de bouger en urgence dans les ultimes jours de ce mercato d’hiver. Malgré un intérêt pour Assignon (Rennes) ou Celik (Roma) en cas de départ de Clauss, Pablo Longoria n’a pas reçu l’offre espérée pour l’ancien Lensois. C’est donc avec ce dossier Clauss refermé que le mercato se termine du côté de Marseille, selon La Provence.



4 arrivées, 3 départs… Marseille avance à l’équilibre

🔴 Mercato hivernal terminé pour l'OM qui s'arrête à quatre recrues



La dernière journée n'a pas permis au club olympien d'enregistrer de nouvelles venues et Jonathan Clauss va finir la saison#OM #TeamOM #MercatOMhttps://t.co/awdQt8sfPU — La Provence OM (@OMLaProvence) February 1, 2024

Durant ce mois de janvier, l’OM a réussi à équilibrer les comptes avec la seule vente de Renan Lodi à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Marseille s’est aussi séparé de Vitinha au cours des dernières heures via un prêt avec option d’achat au Genoa, mais aussi de François-Régis Mughe, parti s'aguerrir en L2 à Dunkerque. Pour compenser ces départs offensifs, l’OM a sorti le chéquier afin de recruter Faris Moumbagna pour 8 ME en provenance de Bodo/Glimt, alors que Luis Henrique a effectué son retour après un prêt à Botafogo.

En janvier, le club phocéen a également recruté un milieu de terrain en la personne de Jean Onana dans le cadre d’un prêt. Et le gros chantier de l’hiver s’est concentré sur le poste de latéral gauche, qui a été complètement renouvelé avec les arrivées de Quentin Merlin en provenance de Nantes pour 10 ME et Ulisses Garcia des Young Boys de Berne pour 4 ME. Avec quatre arrivées et trois départs, l’OM s’est donc montré assez actif sur ce mercato d’hiver, sauf lors de ce Deadline Day bien calme du côté du Vélodrome.