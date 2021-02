OM : McCourt vire Eyraud, Longoria président !

Dans : OM.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé la mise à l'écart de Jacques-Henri Eyraud et son remplacement par Pablo Longoria. Jorge Sampaoli est nommé entraîneur.

Face à la pression des supporters du club phocéen, Frank McCourt vient de faire des choix très forts. Dans un premier temps, Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud, qui intègre, lui, le conseil de surveillance de l’OM. Et le propriétaire de l’OM a également officialisé la signature de Jorge Sampaoli jusqu’en 2023.

« C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM », explique McCourt dans un communiqué, le milliardaire américain précisant qu'il arrivait à Marseille afin de rencontrer les associations de supporters, lesquels ont donc eu la tête de Jacques-Henri Eyraud. Suite à l'Olympico entre l'OM et l'OL dimanche soir, Nasser Larguet va donc laisser sa place sur le banc de touche de Marseille à l'ancien sélectionneur de l'Argentine. Tout cela avec un nouveau président. Un bouleversement XXL qui devrait plaire aux supporters, sachant que Longoria a la côte depuis son joli mercato hivernal.