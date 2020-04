OM : McCourt veut vendre, il est fidèle à sa réputation

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille est à vendre. L’information ne fait plus aucun doute selon le journaliste Romain Molina, qui a longuement détaillé la situation du club sur son compte YouTube.

« L’OM est officiellement en vente ! Et je peux l’affirmer grâce à de multiples sources. Le premier qui ose prétendre l’inverse, que McCourt ne veut pas vendre, est un menteur. Je me coupe les deux testicules, si ce n’est pas vrai. Après est-ce que McCourt va trouver un acheteur, je n’en sais rien, mais aujourd’hui, il veut se séparer de Marseille. Tout le monde le sait que McCourt a mis le club en vente » expliquait le journaliste dans une vidéo publiée samedi soir. Depuis, les réactions sont nombreuses mais l’étonnement n’est pas vraiment de mise chez les spécialistes.

Pour le journaliste de RMC Sacha Tavolieri, Frank McCourt fait simplement honneur à sa réputation en voulant vendre le club, quatre ans après l’avoir acheté en espérant bien évidemment une plus-value financière. « Je ne comprends pas cet engouement sur le fait que l’OM soit à vendre. L’info circule depuis longtemps dans le milieu. On connaît la situation financière catastrophique de l’OM, la réputation de McCourt, maintenant le COVID19... Ça devait arriver non ? Pourquoi autant d’étonnement ? Quand rien n’est dit, tout est dit non ? Après l’OM peut toujours déployer des contre feux médiatiques (comme il en a l’habitude) lorsque l’info ne va pas dans leur sens... » a tweeté le journaliste belge, pour qui cette information sur la possible vente de l’Olympique de Marseille est tout sauf une surprise. Reste maintenant à voir si cela se confirmera alors que certains spécialistes comme c’est par exemple le cas de Mohamed Bouhafsi, restent persuadés que Frank McCourt ne souhaite pas vendre l’OM dans les mois à venir.