Les Trophées UNFP, l'OM s'en fiche royalement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, les Trophées UNFP auront lieu pour récompenser les meilleurs acteurs de Ligue 1. Des distinctions qui n'intéressent pas trop les joueurs de l'OM.

En cette toute fin de saison, l'OM est en pleine lutte pour une place sur le podium. Les hommes de Jorge Sampaoli voient leur place de dauphin menacée par l'AS Monaco. Aussi, le Stade Rennais pourrait bien jouer de mauvais tours à l'OM, alors que les deux formations s'affrontent ce samedi soir (21h) en Bretagne. Les Phocéens sont donc plus concentrés que jamais pour rentrer dans leur objectif alors qu'une prochaine qualification pour la Ligue des champions jouera sur le prochain mercato estival réalisé par Pablo Longoria. Elle viendrait aussi récompenser le très bon travail du groupe marseillais, qui sera d'ailleurs pas mal représenté lors des Trophées UNFP qui auront lieu ce dimanche 15 mai au Pavillon Gabriel dans le 8e arrondissement de Paris. Toutefois, cette cérémonie n'intéresse que peu à l'OM.

Les Trophées UNFP c'est bien, la C1 c'est mieux

Le vélodrome sera à guichets fermés pour la réception de Strasbourg ! 🔥#TeamOM pic.twitter.com/6M93X7wbXN — Media Marseillais (@MediaOM13) May 13, 2022

Ce dimanche soir, quatre membre de l'OM auront une possibilité de remporter un trophée. Dimitri Payet comme « meilleur joueur », William Saliba comme « meilleur espoir », Pau Lopez comme « meilleur gardien » et Jorge Sampaoli comme « meilleur entraîneur ». Malgré tout, on ne fait pas toute une histoire de ces récompenses du côté phocéen. Dans des propos relayés par La Provence, Jorge Sampaoli a même rappelé son incompréhension face à une telle cérémonie : « C'est assez difficile d'analyser la valeur de ce trophée, le travail d'un coach dépend du fonctionnement. On diffère l'individuel du collectif et je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je ne comprends pas qu'il y ai des titres individuels dans un sport collectif même si c'est nécessaire. Dans ce sport, les egos deviennent de plus en plus importants. Mais bon, ça fait partie du spectacle ». Et du côté de Valentin Rongier, on ne peut pas non plus dire que l'emballement soit important pour les Trophées UNFP : « Ils récompensent ceux qui font une belle saison. Ce qui m'intéresse ce sont plutôt les derniers matches. Les récompenses individuelles seront du bonus ». Après son déplacement à Rennes ce samedi soir, l'OM aura encore fort à faire la semaine prochaine lors de la réception du RC Strasbourg au Stade Vélodrome. La tension règne sur la Canebière et il n'est pas question de se laisser disperser par des récompenses individuelles...