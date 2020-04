OM : McCourt met du cash pour éviter le naufrage !

Dans : OM.

Tandis que l'on évoque son intention de vendre l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a récemment été obligé remplir un peu la caisse du club phocéen.

Frank McCourt a probablement entendu parler des rumeurs qui se sont intensifiés ce week-end concernant la mise en vente de l’Olympique de Marseille, le milliardaire américain semblant vouloir jeter l’éponge afin de récupérer une petite partie de ses billes. Mais en attendant, le propriétaire de l’OM a bien l’intention d’éviter un naufrage total du club phocéen, conscient qu’il est que comme l’ensemble des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’Olympique de Marseille est en situation critique en l’absence des droits TV et des différentes recettes liées aux matchs et au merchandising. Car dans le même temps, Jacques-Henri Eyraud doit régler les factures et les salaires, et cela pique très fort à l’OM.

Ce lundi, La Provence affirme que pour tenir le navire à flot, Frank McCourt a mis la main à la poche depuis le début du confinement. « L’Américain aurait récemment réinjecté de l’argent dans les caisses du club afin que celui-ci assume son train de vie actuel, plombé par cette absence de recettes. La saison passée, déjà, la holding Éric Soccer avait versé 77 millions d’euros durant le premier semestre de 2019 pour financer le mercato d’été et les pertes d’exploitation du premier semestre », rappelle le quotidien régional. Cela n’engage en rien l’avenir marseillais de Frank McCourt, car bien évidemment l’homme d’affaires a tout intérêt que l’Olympique de Marseille soit dans une situation relativement stable. Pour l’instant, la crise ne permet pas d’envisager une vente rapide, et en attendant de faire un choix définitif, le propriétaire de l’OM tient à faire les choses correctement.