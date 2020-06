OM : McCourt perd de l’argent, le club est en vente, vraiment ?

Dans : OM.

La vente de l'OM est-elle plus qu'un hashtag sur Twitter ? Frank McCourt ne laisse en tout cas entrevoir aucun indice.

C’est le serpent de mer qui revient régulièrement, et laisse à chaque fois les supporters circonspect. Le rachat de l’OM par un investisseur capable de faire franchir un cap financier et sportif au club olympien fait forcément rêver, même si la réalité est souvent bien différente. Et c’est ce sur quoi a décidé de se pencher Romain Canuti. Le journaliste du Phocéen a tenu à jeter un gros coup de froid sur toutes ces rumeurs de vente. Sans même parler d’éventuels acheteurs venus d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs, la réalité des difficultés économiques de Frank McCourt reste à prouver selon lui, et son désir de vendre n’a été affiché nulle part.

« J’ai l’impression que tout ça fonctionne par déduction. Il a de l’argent et beaucoup d’investissement. Comme tout baisse, ses rentrées ont du baisser. Mais il n’y a aucune communication qui nous assure qu’il est en difficulté à ce niveau. Il faut faire attention. L’OM ne communique pas beaucoup, et cela n’a pas tendance à rassurer les personnes autour. Tous les éléments avancés sur une vente sont déjà ceux qu’on avait il y a un mois. La situation difficile de l’OM, elle était déjà là il y a un mois. Il n’y a rien qui permet de s’alarmer encore plus. Il y a un effet boule de neige », a livré Romain Canuti, persuadé que les rumeurs vont beaucoup trop vite, alors que le businessman américain n’a donné absolument aucun indice laissant penser concrètement à un désir de vendre de sa part. Même s’il est bien connu que, pour vendre un bien du mieux impossible, il est forcément déconseillé de le crier sur tous les toits.