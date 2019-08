OM : Dario Benedetto annonce son transfert à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Suite à une longue période d’attente, l’Olympique de Marseille tient enfin son nouvel avant-centre.

Après le départ de Mario Balotelli, le club phocéen avait cruellement besoin d’un attaquant de pointe pour épauler Valère Germain. Et l’heureux élu sera finalement Darío Benedetto. Puisqu’aux termes d'interminables semaines de négociations, le joueur de 29 ans va bel et bien rejoindre le championnat de France durant ce mercato estival. Attendu ce week-end du côté de Marseille, l’international argentin a d’ailleurs confirmé son transfert vers l’OM, qui a déboursé 14 millions d’euros pour le recruter à Boca Juniors.

« J’ai 29 ans et j’avais d’autres rêves comme jouer dans un championnat européen, dans un club important. C’est très difficile qu’une offre se présente à toi à cet âge. Il n’y a pas beaucoup de cas où des joueurs de cet âge-là ont été vendus. La plupart d’entre eux sont partis entre 20 et 23 ans. Aujourd’hui, c’est à mon tour d’aller à l’Olympique de Marseille. Je voyage demain, vers 12h, direction la France. C’est difficile. J’ai fait mes adieux à l’équipe et je l’ai fait rapidement parce que je ne voulais pas craquer, je ne voulais pas me mettre à pleurer. J’emporte avec moi de beaux souvenirs de Boca. Ce que j’ai vécu avec les gens ici, dans les vestiaires, dans le stade, ça ne se repassera plus jamais. Mais je suis très content de rejoindre l'OM », a avoué, en direct sur Fox Sports Argentina, Benedetto, qui découvrira donc le Vélodrome en tant que spectateur dès dimanche, à l’occasion du match amical entre l’OM et Naples.