OM : McCourt lâche plus de 10 ME, Marcos Paulo arrive !

Quelques minutes seulement après le match nul entre l’OM et Lille au Vélodrome dimanche soir (1-1), André Villas-Boas dévoilait la signature imminente d’un attaquant.

Plutôt bavard devant la presse, le coach portugais a confié que l’attaquant tant recherché par l’Olympique de Marseille cet été allait s’engager avec le club phocéen dans la semaine, probablement mercredi. En revanche, André Villas-Boas a refusé de dévoiler le nom de sa future arme offensive. Selon les informations obtenues par Foot Mercato, il s’agit du grand espoir brésilien Marcos Paulo, sous contrat avec Fluminense jusqu’en juin 2021 et convoité par Lille et l’Olympique Lyonnais plus tôt durant le mercato.

De base, cet attaquant polyvalent capable de jouer dans l’axe ou sur les côtés souhaitait s'installer en Liga cet été. Mais faute d’offres convaincantes, c’est finalement la Ligue 1 qu’il devrait, sauf improbable retournement de situation, découvrir sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que la perspective de jouer la Ligue des Champions et d’évoluer sous les ordres d’André Villas-Boas ont rapidement convaincu Marcos Paulo. Financièrement, les détails du deal n’ont pas encore fuité. Mais selon le média spécialisé, il est évident que Frank McCourt a lâché plus de 10 ME pour recruter cet attaquant très apprécié par les scouts des plus gros clubs européens. Difficile en revanche de croire que l’addition finale montera au-delà de 15 ME, dans la mesure où Marcos Paulo n’avait plus qu’un an de contrat à Fluminense. C’est donc potentiellement une belle opération réalisée par Pablo Longoria, lequel a constaté de lui-même à l’occasion du match face au LOSC dimanche soir au Vélodrome que l’Olympique de Marseille avait cruellement besoin de vitesses et de profondeur en attaque.