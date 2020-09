OM : Marseille galère devant, la recrue arrive mercredi !

Dans : OM.

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, après le nul contre le LOSC (1-1) : « Notre match a été bon contre un concurrent direct pour les places européennes. Lille a fait un très bon match. Après une bonne première période, on a mal commencé la deuxième, avec ce but d’entrée. C’était une alerte. À vingt minutes de la fin, certains joueurs étaient fatigués et avec les cinq changements, j’ai pu donner plus de profondeur à l’équipe. Germain marque un gros but. On a un peu de chance sur ce match, mais on a tout donné. Les remplaçants ont changé le match avec leur bon état d’esprit. Ce n’est pas un nul miraculeux, on a fait un bel effort contre une équipe compétitive. C’est un bon point pour nous, surtout après l’effort de jeudi contre l’ASSE. Là, on a du temps pour préparer le prochain match contre Metz. Le mercato ? Un attaquant va nous rejoindre mercredi prochain, on a une option. Après, on verra ce que l'on peut faire sur le marché des transferts », a-t-il déclaré sur Téléfoot.