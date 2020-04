OM : McCourt harcelé sur Twitter, il doit vendre le club !

Dans : OM.

Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe jetait le trouble sur l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le quotidien national rappelait que Frank McCourt avait déjà englouti plus de 200 ME dans le club phocéen, et que cela avait de grosses conséquences sur sa fortune personnelle. Richissime lors de son arrivée en 2016, l’Américain, qui a bâti son empire sur quelques belles affaires et surtout sur l’exploitation de parkings aux Etats-Unis, ne fait désormais plus partie des milliardaires de ce monde. Une information qui s’est très vite propagée chez les supporters de l’OM, forcément inquiets pour l’avenir de leur club. A tel point qu’ils sont désormais nombreux à réclamer une nouvelle vente du club, moins de quatre ans après la cession de Margarita Louis-Dreyfus à Frank McCourt.

Et les supporters les plus virulents de l’Olympique de Marseille à l’égard de l’homme d’affaires américain l’ont directement fait savoir au natif de Boston sur les réseaux sociaux. Réagissant à une publication du compte McCourt Global, la société du boss de l’OM, de nombreux fans olympiens ont véritablement forcé en multipliant les messages du type « donne des sous » ou encore « vends le club ». Des messages tout de même très durs à l’égard de Frank McCourt, lequel a tenu ses promesses en termes d’investissement à l’Olympique de Marseille en lâchant bien plus que les 200 ME initialement promis, et en bouchant à de nombreuses reprises les trous au moment de passer devant la DNCG. Toutefois, les quelques supporters réclamant le départ de Frank McCourt sur les réseaux sociaux ne sont pas encore majoritaires. Tout du moins, pas pour l’instant…