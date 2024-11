OM ‍: McCourt arrive avec un énorme cadeau

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt est attendu dans les prochains jours à Marseille, et le propriétaire de l'OM ne vient pas par hasard.

Les visites de Frank McCourt se sont raréfiées du côté du Vélodrome, le Bostonien faisant même récemment faux bond lors du fameux OM-PSG où sa loge l'attendait. Mais cette fois ce sera la bonne, le milliardaire américain assistera vendredi soir à la rencontre OM-Auxerre, et il intronisera un de ses proches, Jeff Ingram, au poste de président du conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille en lieu et place de Barry Cohen. Cependant, Frank McCourt ne fera pas le voyage des Etats-Unis que pour cela. En effet, selon L'Equipe, il va devoir trancher dans un nouveau projet d'envergure, puisque Pablo Longoria souhaite que le centre de formation de l'OM déménage et laisse la Commanderie uniquement pour Roberto De Zerbi et les joueurs professionnels. Pour cela, le président de Marseille doit obtenir le feu vert financier de McCourt, lequel va devoir sortir son chéquier, alors qu'en 2018 ce dernier avait déjà payé et inauguré l'OM Campus dont les dirigeants phocéens estiment désormais qu'il n'est plus adapté.

McCourt dépense encore beaucoup d'argent pour l'OM

Ce nouvel investissement majeur de Frank McCourt tord un peu plus le cou à ceux qui prétendent que le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'a plus du tout l'intention de dépenser énormément d'argent dans son club. Et cela alors que durant le dernier mercato, McCourt a donné son accord à Pablo Longoria afin de financer plusieurs gros coups, notamment la venue de Roberto De Zerbi ou bien encore celle de Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Un changement de standing qui a fait le bonheur des supporters phocéens, mais qui évidemment draine de nouveaux fantasmes.

La vente de l'OM ressurgit

Ce nouveau projet de centre de formation et l'ampleur du dernier marché des transferts nourrissent aussi ceux qui sur les réseaux sociaux font circuler la thèse d'une vente déjà actée à l'Arabie Saoudite. Le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite étant soupçonné d'être déjà aux commandes de l'Olympique de Marseille, ce qui pourrait expliquer ces récents investissements pourtant faits par Frank McCourt. Une théorie fumeuse, l'homme d'affaires américain ayant plusieurs fois dit qu'il n'envisageait pas de vendre l'OM. Et il le redira probablement lors de son séjour à venir à Marseille, le boss américain ayant l'habitude de choisir un ou deux médias pour une interview.