Un carton à un million d'euros, l'OM sort le champagne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Anniversaire réussi pour l'OM, qui a vu le Vélodrome en feu et une victoire face à Nice. Et une opération nouveau maillot qui a littéralement cartonné.

Difficile de faire l’unanimité avec un maillot de football pour les clubs, mais ces dernières années ont permis de rappeler que la simplicité faisait souvent mouche. Alors, pour les 125 ans du club, l’OM a décidé de sortir un nouveau maillot tout blanc afin de rappeler les premières couleurs du club, et avec des sponsors quasiment invisibles. Un véritable carton dès la première annonce pour cette tenue historique qui a été dévoilée par les joueurs au Vélodrome ce samedi face à Nice. Un anniversaire réussi et une opération qui est un véritable carton puisque la boutique du club a été envahie toute la journée de samedi par des supporters désireux d’en acheter. A 100 euros l’unité, certains n’hésitaient pas à prendre cinq, le maximum autorisé par l’OM pour permettre à tout le monde d’en avoir. Il faut dire que le club provençal a décidé de les sortir en édition limitée à 30.000 exemplaires. Et c’est presque dommage vu le carton réalisé et le fait que, dès ce samedi au Vélodrome, de nombreux supporters portaient déjà cette tenue toute blanche.

30.000 maillots, ce n'est pas assez !

Merci à tous les supporters pour cet accueil incroyable pour ma première à @orangevelodrome avec le maillot de l'OM 🔥



Ravi de pouvoir vous offrir cette victoire pour l'anniversaire des MTP, des Ultras et pour les 125 ans de @OM_Officiel 🩵🤍 pic.twitter.com/pKfqGbK5Or — Neal Maupay (@nealmaupay_) September 14, 2024

Un véritable succès qui ferait presque regretter aux dirigeants d’en avoir limité l’impression à 30.000 tenues. La boutique de l’OM indiquait déjà une rupture des stocks ce week-end, et tout sera vendu en quelques heures. Sur cette opération, le club marseillais réalise un profit non négligeable puisqu’il n’a pas eu recours à un distributeur pour vendre ses maillots, passant par le site du club ou la boutique officielle. Résultat, sur un maillot à 100 euros, ce sont 40 à 50 euros qui vont dans la poche de la formation provençale, pour une rentrée d’argent qui sera supérieure au million d’euros. Pas de quoi rembourser le transfert de Mason Greenwood, mais une initiative qui a permis de compléter un anniversaire des 125 ans du club phocéen très réussi.