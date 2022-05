OM : McCourt a vendu, Thibaud Vezirian en a la preuve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera présent en Ligue des champions la saison prochaine. Et le club phocéen changera bientôt de propriétaire selon Thibaud Vezirian, qui persiste et signe dans son annonce.

L'OM a arraché son ticket pour la prochaine Ligue des champions après une 38ème journée passionnante et renversante. Le board phocéen va désormais pouvoir se projeter sur son mercato estival. Un mercato qui sera déterminant pour la suite du projet marseillais, alors que le club devra gérer la saison prochaine trois compétitions importantes. Jorge Sampaoli l'a récemment indiqué face à la presse, il souhaite voir du lourd débarquer cet été pour ne pas faire de figuration en Ligue des champions. Alors que le marché des transferts n'a pas encore ouvert officiellement, voilà que l'OM est de nouveau sujet à des rumeurs de vente. Et comme souvent depuis quelques mois, Thibaud Vezirian n'y est pas étranger. Pour le journaliste, l'OM est vendu et il n'y a pas de doutes là-dessus.

McCourt a trouvé de l'argent magique ?

𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐅𝐞̂𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐌𝐞̀𝐫𝐞𝐬 à nos premières supportrices 💙 pic.twitter.com/mOa6pI4RhV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 29, 2022

Présent lors d'un échange sur SporMedTV, Thibaud Vezirian a en effet indiqué que le futur de l'OM était scellé. Pour lui, difficile néanmoins de s'y retrouver dans tout le flot d'informations qui tourne autour d'une vente de l'OM. « Il n'y a pas plus serein que moi concernant cette histoire. Vous allez le voir, tranquille. (...) Une cession d'entreprise parfois ça prend du temps. C'est comme ça et ce n'est pas du domaine du sportif. Il y a juste l'équilibre économique qui peut vous mettre la puce à l'oreille pour ceux encore dans le doute. (...) McCourt est un Monsieur particulier. Je comprends que beaucoup soient perdus. Une info en balaye une autre. On est complètement pris dans la masse et on en perd la mémoire. (...) N'oubliez pas le mercato dernier, McCourt disait qu'il ne mettrait plus un euro et puis... Aujourd’hui je n’ai que des voyants qui sont au vert, Ce qui doit arriver est inéluctable, c’est vendu », a notamment précisé l'ancien chroniqueur de La Chaine L'Equipe, persuadé que l'annonce officielle de la cession de l'OM sera bientôt effectuée. Voilà encore de quoi faire parler les fans phocéens, qui ont toutes les raisons du monde d'être perdus sur le sujet.