Clauss à l’OM, la stratégie de Longoria tombe à l’eau

Par Eric Bethsy

Intéressé par le latéral droit Jonathan Clauss, l’Olympique de Marseille a entamé des négociations avec le Racing Club de Lens. Le club phocéen espère réduire le prix réclamé pour l’international français. Mais la possible apparition de Manchester United pourrait changer la donne sur ce dossier.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Après l’arrivée du jeune Isaak Touré, le vice-champion de France va enregistrer la signature d’un autre défenseur central, à savoir Chancel Mbemba, laissé libre par le FC Porto. Et le Congolais ne sera pas le dernier renfort pour le secteur défensif. Au poste de latéral droit, le profil de Jonathan Clauss plaît beaucoup à la direction et à l’entraîneur Igor Tudor. Des négociations sont en cours avec le Racing Club de Lens, qui a déjà rejeté une première offre marseillaise à 5 M€ (+ 1 M€ de bonus).

Plusieurs cadors sur le coup

Comme le révélait le journal L’Equipe jeudi, les Sang et Or réclament au moins 10 M€. Un montant que l’Olympique de Marseille juge trop élevé pour la dernière année de contrat d’un joueur âgé de 29 ans. Le président Pablo Longoria va donc tenter de négocier à la baisse, sachant que Lens n’aurait reçu aucune autre proposition concrète. Le problème pour le club phocéen, c’est que la concurrence pourrait se manifester dans les prochaines semaines. On a notamment évoqué l’intérêt de l’Atlético Madrid et de Chelsea. Deux cadors auxquels il faudra ajouter Manchester United.

En effet, The Evening Standard affirme que les Red Devils pensent à Jonathan Clauss en cas de départ de l’Anglais Aaron Wan-Bissaka, non retenu par ses dirigeants. Autant dire que les Mancuniens n’auraient aucun mal à répondre aux exigences lensoises s’ils décidaient de passer à l’action. Ce qui vaut également pour Chelsea, dont les démarches seront lancées une fois le départ de César Azpilicueta confirmé. Dans ces conditions, le Racing Club de Lens, qui vient de transférer le milieu Cheick Doucouré à Crystal Palace pour 22 M€ hors bonus, n’a aucun intérêt à baisser son prix. Alors que Pablo Longoria ferait mieux de ne pas attendre l’arrivée des Anglais.