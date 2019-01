OM : McCourt a failli passer un sale moment pendant OM-Lille

Dans : OM, Ligue 1.

L'ambiance était délétère vendredi soir au Vélodrome, et forcément le scénario du match OM-LOSC n'a pas calmé les supporters phocéens, et notamment ceux installés dans les virages. Si c'est de la tribune Ganay qu'est tombé l'énorme pétard qui a poussé l'arbitre à stopper la rencontre pendant 38 minutes, ce qui dédouane les associations, ces dernières étaient quand même très remontées. Et la présence de Frank McCourt dans la loge officielle a donné des idées aux supporters, lesquels ont exhibé des banderoles en anglais afin que le milliardaire américain, propriétaire de l'Olympique de Marseille perçoive la colère qui enfle au fil des jours. Car c'est évident, la seule signature de Mario Balotelli ne suffit pas à calmer les esprits.

Mais Frank McCourt a bien failli se faire interpeller plus directement, et sur un ton plus musclé vendredi soir. En effet, comme le raconte L'Equipe, Rachid Zeroual, fondateur des South Winners, et quelques membres de cette association de supporters, ont essayé de rentrer dans la loge où se trouvaient le magnat américain ainsi que Jacques-Henri Eyraud sans avoir reçu d'invitation à le faire. Un passage en force pour une franche explication qui a été rapidement stoppé par des stadiers intervenus en nombre pour faire comprendre à cette délégation qu'elle n'était pas la bienvenue. Après le match, c'est accompagné de deux gardes du corps que le propriétaire de l'OM a filé vers les vestiaires avant de quitter le Vélodrome.