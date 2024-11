OM ‍: Mbemba secoue Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Capitaine de la République Démocratique du Congo, Chancel Mbemba tient le rythme alors qu’il est mis au placard par l’Olympique de Marseille. Le défenseur central a évoqué sa situation après la rencontre contre la Guinée.

On l’oublie peut-être, mais Chancel Mbemba est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille. Mis au placard par son entraîneur, mais surtout par sa direction qui ne compte plus sur lui, le défenseur central congolais n’a bien sûr pas disputé la moindre minute en club cette saison. Ce qui ne l’empêche pas d’être toujours le capitaine de sa sélection. Quelques minutes après la défaite de la RDC sur la pelouse de la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, le joueur de 30 ans est revenu sur sa situation personnelle et évoque son avenir à court terme sur la Canebière, alors que le mercato d’hiver va ouvrir ses portes début janvier. Il a ainsi tenu à faire passer un message à son président Pablo Longoria qui l’a écarté des plans sportifs de l’OM ces derniers mois après deux saisons de bons et loyaux services.

Mbemba espère un départ de l’OM en janvier

Football !



La réaction de Chancel Mbemba après la défaite de la RDC 🇨🇩 contre la Guinée 🇬🇳 (1-0)en eliminatoire de la CAN 2025 . #AFCONQ2025 #GUIRDC #CAN2025 #ChancelMbemba #OM pic.twitter.com/qXwVZSmRjS — Odon Muhindo (@odon_muhindo) November 16, 2024

En interview pour la RTNC (Radio Télé Nationale Congolaise) juste après la fin du match, Mbemba en a dit plus sur son futur dans le sud de la France : « Dans la vie, il faut travailler, c’est le plus important. Il faut rester courtois, j’ai un contrat avec un club, je me donne à fond. Après, l’être humain est compliqué dans la vie. Le plus important, c’est la santé et la famille. La vie continue, mais je ne vais pas baisser la tête. J’ai un contrat avec Marseille, je vais travailler. J’espère partir en janvier. Quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains, et ils sont compliqués sur cette terre », a-t-il affirmé. Il y a plusieurs semaines, la direction de l’OM l’avait mis à pied en raison d’un manque de respect avec l’un des membres de la direction du club phocéen. Finalement réintégré dans l’effectif professionnel, Chancel Mbemba n’est cependant jamais apparu sur une feuille de match de Roberto De Zerbi cette saison.