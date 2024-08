OM ‍: Mbemba et Veretout vendus, Longoria a une idée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas encore réussi à faire partir tous ses indésirables cet été. Mais il reste encore quelques chances d'y parvenir.

Roberto De Zerbi a rapidement pris des décisions fortes pour son OM. L'entraineur italien ne compte notamment pas sur certains joueurs et leur a demandé de se trouver une nouvelle équipe. Cela concerne Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout. Problème, le marché des transferts est désormais fermé dans la plupart des grands pays de football. Il reste certaines fenêtres de tir pour la direction phocéenne, mais le temps presse. Ce n'est pas Nicolas Chaix-Bryan qui dira le contraire.

Tout n'est pas encore perdu pour les indésirables de l'OM

Ces dernières heures lors d'un passage en direct sur La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet rappelé que malgré le pessimisme ambiant concernant les lofteurs olympiens, un espoir demeurait toujours de les voir partir : « Chancel reste ? Il fait toujours partie des indésirables. Mais d'autres marchés sont encore ouverts, notamment pour Chancel Mbemba. Il y a l'Arabie saoudite qui va clôturer le 2. Il y a aussi le Portugal, la Belgique, la Turquie ou encore le Qatar. Il y a des portes ouvertes pour trouver une sortie pour les lofteurs de l'Olympique de Marseille ». L'OM, qui a été très actif cet été avec pas moins de 11 arrivées, espère pouvoir assainir ses finances, sous peine de futures sanctions de la part de la DNCG. Il faudra aussi que la mayonnaise prenne et que les fans et observateurs du club phocéen fassent preuve de patience. Ce n'est pas forcément une garantie pour Roberto De Zerbi, qui a pu s'en apercevoir lors de la réception du Stade de Reims au Stade Vélodrome il y a quelques jours. Parmi ses soucis premiers : la gestion de son vestiaire. Et y avoir des indésirables n'est jamais évident.