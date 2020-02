OM : Mbaye Niang pour 30ME, la cible n°1 de Marseille !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille travaille évidemment sur le mercato 2020 et Mbaye Niang, l'attaquant de Rennes, semble être la priorité de l'OM version Villas-Boas.

Gouverner c’est prévoir, et sur le marché des transferts c’est encore plus le cas. Alors que l’OM n’a pas encore totalement validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions, même si cela se présente très bien, Andoni Zubizarreta planche lui sur les futurs renforts de l’Olympique de Marseille en travaillant sur l’hypothèse budgétaire d’une qualif en C1. Car même si on sait que le club phocéen doit avancer avec prudence sur le plan budgétaire, le fair-play financier imposé par l’UEFA étant une vraie menace, il est évident que l’OM doit se renforcer pour ne pas faire de la figuration. Et c’est au niveau de son attaque que le directeur sportif de Marseille et André Villas-Boas souhaiteraient fortement se renforcer.

C’est dans cette perspective que L’Equipe affirme ce jeudi que M’Baye Niang, l’attaquant de Stade Rennais formé à Caen et passé par l'AC Milan, serait la priorité de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta ayant également pensé à Boulaye Dia (Reims). Pour avancer avec M’Baye Niang, l’OM aurait déjà noué des contacts avec l’entourage de l’attaquant rennais afin de lui faire connaître l’intérêt du club phocéen, ce qui confirme des rumeurs récentes. Pour l’instant, le dossier en est là, les dirigeants marseillais devant évidemment attendre que la qualification en Ligue des champions soit acquise ou presque pour se lancer concrètement dans l’opération. Car Mbaye Niang a un prix, 30ME, et forcément sans le ticket en or pour la C1, l’OM n’a aucune chance dans ce dossier. L’autre souci qui pourrait se présenter pour Marseille serait que Rennes se qualifie aussi pour la Ligue des champions. Le maitre mot dans l’opération M’Baye Niang est donc patience, même si l’attaquant de 25 ans semble être à l’écoute de l’offre phocéenne.