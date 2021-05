OM : Maxime Lopez à Marseille, De Zerbi était dégoûté pour lui

Dans : OM.

Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a quitté sans regret le club provençal.

Il y serait bien resté toute sa carrière, mais les perspectives n’étaient pas réjouissantes pour lui avec André Villas-Boas. Malgré la belle saison collective réussie, le jeune milieu de terrain n’avait pas sa place avec l’entraineur portugais. Il a ainsi été contacté par Sassuolo, pour qui il a signé tout en prolongeant avec l’OM pour ne pas partir gratuitement. Désormais acheté définitivement par le club italien, où il s’éclate cette saison, Maxime Lopez a raconté sur Eurosport comment les premiers contacts avaient eu lieu en octobre 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach de Sassuolo, Roberto De Zerbi, était bien triste de voir l’international espoir tricolore être aussi peu et mal utilisé à l’OM.

« C'était après le match contre l'OL. Mon agent me dit que le coach voulait me parler. J'ai évidemment accepté. Cela n'a pas duré très longtemps, mais il m'a fait comprendre qu'il voulait que je rejoigne vraiment Sassuolo. Contre Lyon, j'étais rentré attaquant droit. Il m'a dit que ça lui faisait mal au cœur de me voir jouer à ce poste. Il a rajouté : 'Si tu veux prendre du plaisir et jouer au foot, viens avec nous'. Au bout de 5-10 minutes, il m'avait déjà convaincu », a avoué Maxime Lopez, qui n’a que du bien à dire sur Roberto De Zerbi, coach très demandé, et qui pourrait rebondir à l’OL ou à Donetsk. « Il a tout pour devenir un très grand coach. C'est un génie fou. Il a ce génie dans la manière de préparer les matches, de les aborder, dans sa tactique... Pour ceux qui regardent nos matches, ils peuvent voir qu'il est parfois fou sur le bord du terrain. J'en rigole avec lui car je sais qu'il aime Marcelo Bielsa, dont le surnom est ‘El Loco’ », a livré le minot, pour qui la réussite de Sassuolo cette saison doit en grande partir aux qualités de son entraineur.