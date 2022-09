OM : Guendouzi se la joue sans pression, ça ne passe pas

Dans : OM.

Ce mardi soir, l'OM reçoit Francfort pour son deuxième match cette saison en Ligue des champions. Les Phocéens, à l'image de Mattéo Guendouzi, veulent s'enlever de la pression.

Quelques jours seulement après sa défaite contre Tottenham, l'OM doit réagir ce mardi lors de la réception de l'Eintracht Francfort au Stade Vélodrome. Une rencontre déjà très importante pour les hommes d'Igor Tudor, pour ne pas se laisser distancer dans la course à la qualification. Les Allemands, à l'instar de l'OM, ont également perdu leur première rencontre face au Sporting. En plus de l'importance de ce match sur le terrain, les tribunes seront aussi surveillées avec attention, alors que de très nombreux fans de Francfort sont attendus ce mardi dans la cité phocéenne. Avant cette rencontre importante, Mattéo Guendouzi s'est présenté devant la presse. Pour lui, inutile de se mettre plus de pression que cela. De quoi faire bondir Karim Bennani.

Guendouzi tempère, il se fait reprendre de volée

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet déclaré : « Il ne veut pas se mettre de pression, donc il dit qu'ils n'ont pas de pression. Mais oui, après une défaite contre Tottenham au premier match, sur le plan arithmétique, il faut prendre les trois points. Marseille a besoin de gagner. C'est vital pour la confiance. Et même pour basculer du bon côté. Avec un point ou zéro point après la deuxième journée, vous recevrez le Sporting avec une énorme pression. Evacuons cette pression du troisième match en gagnant celui de Francfort ». L'OM pourra compter ce mardi soir sur les services d'Alexis Sanchez, suspendu lors de la rencontre à Tottenham. Egalement, Dimitri Payet sera titulaire, comme l'a indiqué Igor Tudor. Deux raisons de penser que les Phocéens auront une belle chance de succès contre Francfort, auteur d'un début de saison très décevant.