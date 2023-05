OM : Matteo Guendouzi, ce mensonge qui ne passe pas

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le divorce est proche entre Matteo Guendouzi et l'OM. Le milieu de terrain n'en peut plus de cette situation, et des promesses non tenues de l'été dernier.

International français et vice-champion du monde avec les Bleus, Matteo Guendouzi a connu une année 2022 pleine avec sa confirmation au plus haut niveau avec l’Olympique de Marseille et sa reconnaissance par le biais de Didier Deschamps. Le joueur formé au PSG était parti pour être un taulier du club provençal, mais Igor Tudor en a décidément autrement. Le technicien croate, qui ne fait pas vraiment dans la dentelle quand il a un joueur dans le viseur, a tout d’abord changé Matteo Guendouzi de poste, avant de le laisser moisir sur le banc de touche lors de nombreux matchs. Ce fut encore le cas ce week-end à Lille, quand l’entraineur olympien n’a fait que deux changements, sans solliciter l’international français qui s’est très longuement échauffé pour rien.

Une promesse qui vole en éclats

S’il avait piqué une colère après avoir subi ce traitement lors du match contre Lyon, Matteo Guendouzi se mure désormais dans le silence. Mais il n’en pense certainement pas moins, et selon La Provence, il a prévu de rencontrer ses dirigeants à la fin de la saison pour connaitre la position du club à son sujet. Mais il n’est pas certain que les discussions servent à grand chose, puisque la leçon de l’an dernier risque de résonner encore dans sa tête. En effet, selon le quotidien régional, la direction marseillaise avait assuré au joueur qu’il serait bien considéré comme un milieu de terrain défensif cette saison, et que c’était à ce poste qu’il serait utilisé. Igor Tudor n’en a pas tenu compte une seule seconde, l’installant même dans un poste de numéro 10 où il a souvent été perdu. Dès lors, la confiance risque d’être brisée, alors que le joueur sait que Aston Villa le veut depuis de longs mois, et que cela pourrait déboucher sur un beau transfert.

Un statut de remplaçant et une confiance détruite, Matteo Guendouzi va avoir du mal à se projeter sur un avenir à l’OM en fin de saison, même si le club provençal va aussi devoir concéder une perte financière, sa valeur n’étant plus la même que cet hiver, quand il sortait d’une grosse année 2022 avec une place de finaliste de la Coupe du monde.