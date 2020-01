OM : Masuaku priorité numéro 1 du mercato à Marseille ?

Dans : OM.

Le mercato marseillais sera prudent, surtout si personne ne part, mais l'OM aurait quand même quelques dossiers sur le feu dont celui d'Arthur Masuaku, latéral de West Ham.

Titulaire vendredi soir lors de la défaite de West Ham à Sheffield, Arthur Masuaku aurait été proposé ces derniers jours à Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. L’ancien joueur de Valenciennes, transféré à l’Olympiakos en 2014 puis à West Ham deux ans plus tard, a encore quatre ans de contrat avec le club londonien. Mais selon FootMercato, l’international congolais de 26 ans serait désormais le numéro 1 sur la liste des possibles renforts de l’Olympique de Marseille, devant Prosper Mendy, lui aussi cité dans la semaine comme sur les tablettes de l’OM. Il s'agit bien évidemment d'apporter de la concurrence à Jordan Amavi.

Un salaire impossible à payer pour Marseille

Cependant, si Arthur Masuaku est disposé à revenir en France du côté du Vélodrome, les discussions entre la direction phocéenne et celle de West Ham sont rendues complexes car forcément du côté de Londres on est financièrement gourmand, et à un niveau qui n’est actuellement pas au niveau du budget de l’Olympique de Marseille. Il en va de même pour le salaire d’Arthur Masuaku, la Premier League étant devenue l’Eldorado pour les footballeurs. FM précise que si l’OM lâche l’affaire avec Arthur Masuaku, alors Prosper Mendy repassera en tête de liste avec cette fois aucun problème sur le plan comptable, le défenseur de Stromgodset IF étant disponible pour 0,5ME et avec un salaire aux normes norvégiennes, ce qui évidemment change tout.