OM : Marseille viré de la Coupe d’Europe, l’info glaçante

Deuxième de la Ligue 1 lors de l’arrêt définitif du championnat de France, l’Olympique de Marseille a donc composté son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Lors de l’exercice 2020-2021, le club phocéen fera donc son grand retour en C1, sept ans après son fameux zéro pointé en phase de groupes. Ou pas… Car pour l’instant, la qualification de l’OM pour la Champions League n’a pas encore été validée par l’UEFA et son fair-play financier. D’autant plus que Marseille risque gros dans cette affaire-là… Ces derniers jours, le club turc de Trabzonspor a par exemple été lourdement sanctionné par l'UEFA. En grandes difficultés économiques, le leader de la Süper Lig n’a pas respecté l’accord conclu avec l’instance européenne, selon lequel Trabzonspor devait retrouver l’équilibre financier entre 2016 et 2020. Ce qui n’a pas été le cas, et l’UEFA a donc frappé fort, puisque la formation de Turquie a été exclue de toutes les compétitions européennes pour la saison à venir. Un dossier qui rappelle un peu celui de l’OM.

Mais selon Le Phocéen, le cas de Trabzonspor est plus grave, vu que « le club turc traîne un déficit depuis une période plus longue que l'OM ». Néanmoins, le déficit de l'OM dépasse largement le cadre de l'accord prévu, et les obligations de vente demandées en janvier 2020 n'ont sciemment pas été respectées par le président Jacques-Henri Eyraud. Autant dire que la menace plane. Dans tous les cas, l’équipe d’André Villas-Boas sera fixée sur son sort européen au cours des prochains jours. Pour rappel, le fair-play financier de l’UEFA enquête sur l’OM, qui avait négocié un accord pour la saison 2019-2020. En juin, le club phocéen devait avoir un déficit maximum de 30 millions d'euros, puis de zéro euro jusqu’en 2023. Mais entre la crise du coronavirus, la fin de saison précoce et le mercato tronqué, l’OM ne pourra certainement pas respecter les demandes de l’UEFA. Ce qui pourrait aboutir à l'exclusion de la Ligue des Champions ? Malgré la confiance de son président, le risque est réel et la réponse devrait tomber rapidement, l'UEFA ayant repris ses bilans et ses jugements depuis le déconfinement.