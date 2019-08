OM : Marseille veut éviter cette catastrophe industrielle

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce début du mois d’août, le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Après avoir bouclé la venue du défenseur Alvaro Gonzalez, le club phocéen s’est offert Dario Benedetto, lequel passera sa visite médicale lundi en Provence. Mais chez les supporters, un dossier inquiète, il s’agit de la prolongation de Boubacar Kamara. En fin de contrat dans un an, le plus prometteur des défenseurs de l’OM n’a toujours pas signé un nouveau bail. « C’est mon agent qui gère cela avec Zubizarreta » indiquait, durant le stage aux USA, Boubacar Kamara.

Que les supporters phocéens se rassurent. Visiblement, le directeur sportif espagnol a la situation bien en mains. Effectivement, L’Equipe indique dans son édition du jour que le dossier « avance bien » et que l’Olympique de Marseille est optimiste quant à une résolution rapide du dossier. Cela représenterait assurément une bonne nouvelle pour le récent 5e de Ligue 1, tant la valeur marchande de Boubacar Kamara sur le marché des transferts est intéressante, et qu’un départ pour zéro euro en juin prochain serait catastrophique pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.