OM : Marseille va bientôt faire signer un renfort suprise

Pas en manque de gardiens de but au sein de son effectif, l'Olympique de Marseille s'apprête pourtant à recruter un nouveau portier... actuellement sans club.

Si le secteur défensif du club phocéen est souvent pointé du doigt dans ce début de saison mitigé, la faute n'incombe pas au gardien. Alors que Steve Mandanda, qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire marseillaise dimanche à Strasbourg (3-3), réalise un bon retour à l'OM, Yohann Pelé est présent pour l'épauler, avec succès comme cela a été le cas fin septembre. Au cas où, le jeune Escales peut faire l'affaire, tout comme Madede et Besic, qui évoluent avec l'équipe réserve en National 2. Mais on dirait que cette jolie colonie de gardiens ne suffit pas à l'OM.

En effet, selon Yahoo Sport, le club phocéen s'apprête à recruter Romain Cagnon. Libre depuis son départ estival du Stade Rennais, qui ne lui avait proposé qu'un premier contrat professionnel d'un an, le portier de 20 ans est à l'essai depuis le début du mois d'octobre au centre Robert Louis-Dreyfus. Et il aurait convaincu la direction puisqu'il devrait s'engager pour une saison avec Marseille dans les prochains jours. Après des passages à Angers et Rennes, Cagnon va donc passer chez les pros à l'OM, où la concurrence sera donc très féroce...