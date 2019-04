OM : Marseille sur le podium ? Pierre Ménès lâche son prono !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille affronte Nantes dans un match capital pour l’Europe. Cinquième de L1, l’équipe de Rudi Garcia n’a plus le droit à l’erreur, pour encore espérer griller Saint-Etienne et Lyon. La tâche s’annonce tout de même compliquée, et presque impossible selon Pierre Ménès. Dans une vidéo pour Unibet, le journaliste de Canal Plus a notamment évoqué la méforme de Thauvin, les petits pépins physiques de Balotelli et le rendement insuffisant de Payet pour justifier ses propos…

« Marseille reste sur deux victoires consécutives, mais rien de bien convaincant au niveau du jeu que ce soit contre Nîmes au Vélodrome ou à Guingamp. L’OM sur le podium ? Le duel est lancé entre Lyon, Saint-Etienne et Marseille. Pour l’instant, on a beau dire mais Marseille est 5e. Donc l’OM ne peut plus laisser de points en cours de route d’autant qu’il y aura bientôt un choc contre Lyon qui sera peut-être décisif. En tout cas, il faut que Marseille se mette en situation de rendre cet Olympic capital, et pour ça, il faut tout gagner jusque-là. En sont-ils capables ? Quand je vois le rendement de Thauvin, Balotelli qui a le corps qui commence à siffler et Payet qui a du mal à revenir, permettez-moi d’avoir quelques doutes » a confié un Pierre Ménès pas convaincu que Marseille puisse accrocher le podium. Aux partenaires de Steve Mandanda de faire mentir le journaliste de Canal. S’ils en sont capables…