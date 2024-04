OM ‍: Marseille supplie l’UEFA de lui accorder cette faveur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En réponse à l’interdiction des supporters de Benfica à Marseille pour le match retour, le SBL a annulé les billets des fans de l’OM pour le déplacement à Lisbonne ce jeudi en Europa League.

Dans un communiqué officiel publié mardi, le Benfica Lisbonne a informé que les tickets des supporters de l’OM pour le quart de finale aller de l’Europa League à l’Estadio de la Luz étaient tout simplement annulés. « Benfica a décidé d’annuler les billets déjà émis et achetés par les supporters marseillais pour le match de Ligue Europa de ce jeudi, et de maintenir la vente des billets pour le match de ce jeudi uniquement et exclusivement aux membres du SLB ayant une date d'adhésion au 21 mars 2024. Dans ces circonstances, nous exhortons les supporters de Marseille à ne pas se rendre au Portugal » peut-on lire sur le site du club portugais.

L’Olympique de Marseille a pris connaissance des informations communiquées ce jour par la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par le SL Benfica.



Plus d’informations 👉 https://t.co/AnfZFSfKoX pic.twitter.com/nxOy1FQZA2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2024

Des informations qui ont mis les dirigeants olympiens dans tous leurs états à tel point que l’OM s’est fendu d'un communiqué dans lequel il appelle l’UEFA à l’aide afin de rétablir la situation et rendre possible le déplacement des supporters marseillais au Portugal. « L’Olympique de Marseille a pris connaissance des informations communiquées ce jour par la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par le SL Benfica. En lien avec toutes les parties prenantes, notamment l’UEFA, le club considère qu’une issue favorable est encore possible et continue, comme c’est le cas depuis plusieurs jours, de tout mettre en œuvre dans l’intérêt de ses supporters afin qu’ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne. L’OM poursuivra ses efforts tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause pour ses supporters dont le comportement a été exemplaire cette saison en coupe d’Europe » peut-on lire sur le site officiel du club marseillais, qui espère que la Préfecture des Bouches-du-Rhône autorisera le déplacement des supporters de Benfica au match aller, afin que le club de Lisbonne autorise à son tour la venue des fans de l’OM… dans à peine plus de 24 heures.