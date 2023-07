Pablo Longoria convoque la presse, suspense à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En plein cœur du mercato, Pablo Longoria a convoqué les médias pour une conférence de presse à 14 heures au stade Vélodrome.

Ce n’est pas dans les habitudes de Pablo Longoria et par conséquent, l’information a surpris ce vendredi matin. Comme indiqué par Football Club de Marseille, le président de l’OM a convoqué les médias pour une conférence de presse à l’Orange Vélodrome cet après-midi à 14 heures. La raison de cette intervention n’a pas filtré et plusieurs théories sont déjà évoquées sur les réseaux sociaux, entre la possible annonce du départ de Dimitri Payet ou la présentation à la presse de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette dernière théorie est toutefois peu probable, l’international gabonais de 34 ans étant avec le groupe olympien en stage en Allemagne à la veille d’un match amical qui se déroulera samedi à midi. Le suspense est donc entier à Marseille à quelques heures de cette intervention imprévue du président de l’OM.