OM : Marseille soutient Lille, le PSG ne lui en voudra pas

Dans : OM.

A la lutte avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France, Lille va disputer le derby à Lens ce vendredi soir. Une rencontre que l’Olympique de Marseille et son entraîneur Jorge Sampaoli suivront en tant que supporters du LOSC.

A trois journées de la fin du championnat, personne ne se focalisera totalement sur ses propres matchs. Tout le monde aura forcément un œil sur les résultats et éventuelles contre-performances des concurrents. Ce sera notamment le cas du côté de l’Olympique de Marseille, où l’entraîneur Jorge Sampaoli espère la chute du Racing Club de Lens dans la course à la cinquième place de Ligue 1. C’est pourquoi l’Argentin devient un fervent supporter du LOSC avant le derby de ce vendredi.

Sampaoli fervent supporter du LOSC

« Je veux que Lille gagne, a osé le coach de l’OM en conférence de presse. Je serais prêt à sortir une banderole ! Sincèrement. Je suis nerveux avant le match de ce soir, ça nous donnerait de l'espoir. Je serai totalement du côté des supporters de Lille. » Et au passage, un succès des Dogues réduirait encore un peu plus les chances du Paris Saint-Germain qui court après le leader lillois. Ce n’est sans doute pas la priorité de Jorge Sampaoli qui pense avant tout à s’imposer à Saint-Etienne dimanche. Et pas question pour lui de partager les points.

« Le nul ce n'est pas quelque chose que j'envisage, si on veut continuer d'espérer une qualification européenne face à deux adversaires, Lens et Rennes, qui sont très réguliers », a-t-il prévenu, tout en sachant que les Verts risquent de lui imposer un jeu défensif. « En France, c'est vrai qu'il y a ce cliché des équipes qui jouent en bloc bas. Beaucoup d'équipes jouent dans leur 25 mètres maximum et peuvent faire très mal en contre. Moi je le prends comme un défi », a réagi Jorge Sampaoli, prêt à répondre à son homologue Claude Puel sur le plan tactique.