OM : Marseille s'est-il fait arnaquer avec Balerdi ?

Dans : OM.

Catastrophique et expulsé face à Bordeaux, Leonardo Balerdi est l'une des grosses déceptions de la saison de l'OM.

Prêté par le Borussia Dortmund avec une option d'achat non-obligatoire de 15 millions d'euros, Leonardo Balerdi vit une première saison plus que compliquée en Ligue 1. Barré par la paire Alvaro - Ćaleta-Car, l'Argentin avait une occasion en or pour faire ses preuves contre Bordeaux dimanche soir. Profitant de l'absence des deux titulaires, le défenseur était aligné d'entrée aux côtés de Boubacar Kamara. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur de Boca Juniors n'a pas été à la hauteur. Totalement dépassé sur le terrain, il n'a remporté qu'un duel sur neuf, face à des joueurs pourtant loin de faire partie du gratin du championnat à ce niveau (Hwang, Oudin). Pire, il a fortement pénalisé son équipe en prenant un carton rouge juste avant l'heure de jeu pour une faute grossière en tant que dernier défenseur.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Balerdi tire une balle dans le pied de son équipe. En Ligue des Champions face à Porto, le défenseur central avait été doublement sanctionné d'un penalty et d'un carton rouge. Celui qu'André Villas-Boas présentait comme l'un des futurs meilleurs défenseurs centraux d'Europe est loin de répondre aux attentes placées en lui. Seulement prêté par Dortmund, le joueur de 22 ans dispose d'une option d'achat de 15 millions d'euros. Au vue de ses performances et du contexte économique marseillais, on voit mal comment les dirigeants olympiens pourraient décider de conserver le joueur. À moins d'une fin de saison en boulet de canon, Balerdi vit certainement ses derniers mois dans la cité Phocéenne.