OM : Balerdi futur grand d'Europe, Villas-Boas prend les paris !

André Villas-Boas est très satisfait de ce que montre Leonardo Balerdi en compétition. L’entraîneur portugais est tombé sous le charme du défenseur buteur à Lorient samedi.

L’Olympique de Marseille a remis les pendules à l’heure samedi à Lorient. Après la désillusion de l’Olympiakos et avant le choc de mardi contre Manchester City en Ligue des Champions, les joueurs phocéens se sont imposés (1-0) chez les Merlus pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Leonardo Balerdi a inscrit le seul but du match et a, au-delà de sa réalisation, rendu une copie très propre. Après cette rencontre de championnat, André Villas-Boas a lancé des fleurs à son défenseur argentin de 21 ans à qui il réserve un grand avenir.

« Il a un peu de chance (sur le but) parce que le gardien laisse le ballon passer mais c’est plein d’opportunisme de sa part. Il a fait un très bon match, il va être l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe dans quelques années », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Une déclaration d’amour qui en dit long sur les qualités du numéro 5 marseillais. André Villas-Boas avait placé le joueur sur sa liste de joueurs désirés au mercato cet été. Il a été écouté et en est le plus heureux. Prêté par le Borussia Dortmund à l’OM, Leonardo Balerdi semble enfin lancer sa carrière en Europe. Pour rappel, il a quitté son club formateur, Boca Juniors, en janvier 2019 pour signer à Dortmund contre 15 ME. Mais le club allemand ne lui a pas donné sa chance de s’imposer et l’a envoyé s’aguerrir avec son équipe réserve.