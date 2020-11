OM : Marseille ridicule en Europe, l’attaque de trop

Dans : OM.

Quatrième de Ligue 1 avec un match de moins que ses concurrents au compteur, l’OM réalise un bon début de saison en championnat.

En revanche, la chanson n’est pas la même en Ligue des Champions. Et pour cause, l’équipe d’André Villas-Boas a fait honte à ses supporters durant les trois premiers matchs de la phase de groupes, avec trois défaites contre l’Olympiakos, Manchester City et le FC Porto. De toute évidence, l’Olympique de Marseille devra relever la tête dans les semaines à venir afin de sauver l’honneur et d’arracher au minimum une place en Ligue Europa. Cela ne sera en revanche pas chose aisée pour Mathieu Bodmer, lequel n’a pas été tendre avec Marseille sur l’antenne de Téléfoot en indiquant que les partenaires de Steve Mandanda n’étaient clairement pas au niveau de formations telles que Manchester City ou le FC Porto.

Marseille à peine au niveau de l'Olympiakos ?

En ce qui concerne l’Olympiakos, Mathieu Bodmer voit en revanche la possibilité de titiller les Grecs pour la troisième place du groupe. « Je pense que cette équipe de l’OM est clairement en dessous dans son groupe. Que ce soit de City ou du FC Porto… Elle aurait pu au moins prendre un point à l’Olympiakos. C’est avec cette équipe que va se jouer la qualification en Europa League. Sur ce qu’on a vu face à City, vous pouvez mettre n’importe quel dispositif, quand on perd trop de ballons on est puni par des équipes comme ça. Malheureusement pour l’OM, ils ne sont pas au niveau de cette Champions League. Si on avait terminé le championnat, peut-être qu’ils ne seraient pas qualifié en C1. La vérité est là aussi » a jugé l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et de Lille, pour qui Marseille devra élever son niveau de jeu afin d’espérer être reversé en Ligue Europa à l’issue de la phase de groupes de la Ligue des Champions.