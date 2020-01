OM : Marseille rêve de recruter au PSG, il y a un énorme souci

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille, comme d'autres clubs, a un regard attentif sur Kays Ruiz-Atil, jeune milieu de terrain du PSG. Mais il y a un souci majeur pour l'OM dans ce dossier.

Considéré comme l’une des valeurs sûres chez les jeunes du Paris Saint-Germain, Kays Ruiz-Atil est désormais âgé de 19 ans, mais c’est depuis ses 7 ans que le jeune milieu de terrain originaire de Lyon fait parler de lui. En choisissant de rejoindre Barcelone en 2009, Kays Ruiz-Atil héritait même du très lourd surnom de nouveau Messi. Et lorsque, poussé en dehors du Barça par l’affaire des mineurs recrutés par le club catalan, Kays Ruiz-Atil a signé au PSG, tout le monde a hurlé au génie. Cependant, deux ans après avoir signé son premier contrat pro avec Nasser Al-Khelaifi, les choses semblent nettement moins roses pour le footballeur de 17 ans puisqu’il se confirme qu’à un an de la fin de son contrat les dirigeants parisien ne lui proposent aucune prolongation. C’est dans ce contexte que plusieurs clubs européens, Chelsea et le Borussia Dortmund, seraient venus aux renseignements. Mais outre ces deux grosses cylindrées continentales, l’Olympique de Marseille aurait également un oeil attentif sur le cas Kays Ruiz-Atil affirme L’Equipe.

Cependant, l’intérêt de l’OM pour le jeune milieu de terrain du PSG ne s’est pas du tout concrétisé pour l’instant. Et pour une raison aussi simple que compréhensible, Jacques-Henri Eyraud n’a aucun budget pour réussir ce genre d’opération. Que ce soit pour Kays Ruiz-Atil ou même un autre joueur. Même si ce dernier n’est plus vraiment en bons termes avec les responsables du Paris Saint-Germain son départ éventuel à 18 mois de la fin de son contrat ne se fera pas pour rien, surtout si c’est pour qu’il signe à l’Olympique de Marseille. Autrement dit, l'avenir du joueur franco-marocain ne sera probablement plus parisien, mais sûrement pas marseillais.