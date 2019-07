OM : Marseille a trouvé le remplaçant d'Ocampos !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A moins d’un improbable retournement de situation, Lucas Ocampos va prochainement s’engager avec le FC Séville.

Selon les sources, le club phocéen va toucher entre 15 et 18 ME bonus compris pour le transfert de l’Argentin, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat en Provence. Evidemment, le départ de l’ailier gauche titulaire de l’OM va laisser un vide au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Et malgré la présence de Nemanja Radonjic, le récent 5e de L1 va devoir recruter à ce poste. Selon les informations de L’Equipe, la piste Flavien Tait a bien été creusée mais Marseille accuse un retard important sur le Borussia Mönchengladbach.

C’est donc vers l’Angleterre que Marseille se tourne. Et il pourrait bien trouver son bonheur du côté de Southampton. « Zubizarreta a reçu le représentant de Sofiane Boufal (25 ans), en fin de semaine dernière, et l’attaquant international marocain de Southampton serait attiré par le défi marseillais » indique le quotidien, alors que l’ancien joueur du LOSC dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Une piste plutôt séduisante pour Marseille. Reste à savoir le coût de celle-ci, alors que Sofiane Boufal, prêté l'an passé au Celta Vigo, demeure sous contrat avec Southampton jusqu’en juin 2021.