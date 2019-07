OM : Marseille perturbe Benedetto, Tévez joue les gardes du corps

Dans : OM, Mercato.

En quête du successeur de Mario Balotelli, parti en fin de contrat, l’Olympique de Marseille a choisi sa priorité.

A en croire certaines sources, le club phocéen s’est lancé à la poursuite de Dario Benedetto (29 ans). Rien de concret pour le moment, le pensionnaire du Vélodrome n’ayant pas encore transmis sa proposition. Mais les simples rumeurs suffisent pour que la presse argentine harcèle l’attaquant de Boca Juniors, agacé par ce contexte. « Ça me fatigue que ce sujet devienne une telenovela », a récemment réagi l’avant-centre. D’où l’intervention de son coéquipier Carlos Tévez pour le protéger.

« Nous devons le soutenir et ne pas lui poser de questions. Personnellement, je ne lui en pose pas, a confié l’ancien joueur de Manchester United à Fox Sports. Nous nous battons pour un objectif. "Pipa" sait que nous le voulons avec nous, il sait que nous l'aimons et qu'il est important pour nous. Ensuite, il y a les décisions personnelles. Mais tant que "Pipa" est là, qu'il s'entraîne avec nous et qu'il porte le maillot de Boca, nous exigeons la même chose de tout le monde. » Comme Tévez, toutes les parties concernées attendent que l'OM passe à l'action.