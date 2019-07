OM : Benedetto en a marre et attend une offre

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille a effectué sa reprise sans véritable avant-centre de métier, Valère Germain étant le seul pouvant revendiquer cette étiquette, même si l’ancien monégasque est meilleur en duo offensif. Le départ de Mario Balotelli n’a pas été compensé, et c’est pourquoi les dirigeants marseillais travaillent sur la piste menant à Dario Benedetto. Le buteur argentin a le profil pour réussir à l’OM, et fait l’unanimité dans la cellule technique avec son expérience et son sens du but. Mais faute de moyens financiers, le club phocéen laisse le temps filer. Et même le joueur de Boca Juniors s’impatiente.

« Ça me fatigue que ce sujet devienne une telenovela. Ma tête est à Boca, avec le groupe, mais si une offre arrive, j’ai demandé à Daniel Angelici de l’étudier. Nous analyserons. Mais pour le moment, aucune offre n’est parvenue. On verra bien », a livré Benedetto dans les colonnes de Olé. Car pour le moment, le président du club de Buenos Aires n’a aucune offre sur la table de la part de l’OM ou d’un autre club. Il se pourrait bien que cela finisse par tomber, même si La Provence annonce que du côté olympien, le dossier est « en stand-by ». Jusqu’à quand ?