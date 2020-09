OM : Marseille passe à l'action, l'offre tombe pour Dennis

Dans : OM.

Encore et toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pendant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a passé la seconde dans le dossier Emmanuel Dennis.

Ces derniers jours, Pablo Longoria fait tout son possible pour offrir un nouveau buteur à André Villas-Boas. Si le directeur du football de l’OM tente plusieurs coups, et notamment avec El Bilal Touré de Reims, le dirigeant espagnol a peut-être trouvé son bonheur en Belgique. En quête d’un jeune attaquant de profondeur avec un bel avenir, Longoria a effectivement coché le nom d’Emmanuel Dennis. Très bon sous le maillot de Bruges depuis quelques mois, l'international nigérian est bel et bien dans le viseur de l’OM. Et selon les informations de Manu Lonjon, Marseille a même fait une première offre pour tenter de recruter le joueur de 22 ans : « Offre officielle de l’OM pour Emmanuel Dennis (Bruges) ! L’OM tente le (gros) coup ! ».

Une tendance confirmée par Sacha Tavolieri, pour qui Marseille aura les moyens de ses ambitions dans cette affaire. « Il y a bien eu une offre de l’OM faite pour Emmanuel Dennis, qui devrait avoir le budget suffisant (finalement compris entre 15 et 20 millions) pour tenter sa chance dans ce dossier. Comme quoi, les choses changent vite dans le football… », explique le journaliste belge sur Twitter. Avant-centre capable de jouer à droite ou à gauche, Dennis dispose en tout cas d’un profil très intéressant pour l’OM, sachant qu’il a notamment marqué un doublé contre le Real Madrid en Ligue des Champions la saison passée. Reste maintenant à savoir si Longoria arrivera à conclure son premier dossier chaud du mercato à la tête de l’OM...