OM : Le plan de Marseille pour s'offrir Emmanuel Dennis dévoilé

A la recherche d’un potentiel titulaire en attaque, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Emmanuel Dennis, le très courtisé buteur du Club Bruges.

Auteur de 10 buts et de 2 passes décisives la saison dernière en Belgique, l’international nigérian de 22 ans est l’un des attaquants très suivis par les scouts des plus grands clubs européens cet été. Il y a quelques semaines, son nom circulait notamment du côté de l’Inter Milan afin de compenser un éventuel départ de Lautaro Martinez, finalement parti pour rester. Le natif d’Abuja est donc toujours disponible sur le marché des transferts et visiblement, l’Olympique de Marseille souhaite sauter sur l’occasion afin de rafler la mise. Mais le club phocéen a-t-il les moyens de ses ambitions dans ce dossier estimé par certains spécialistes à plus de 25 ME ?

Assurément, il sera difficile pour Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud de boucler ce très gros deal. Mais l’espoir est bel et bien présent dans les rangs olympiens, comme l’a fait savoir le journaliste Manu Lonjon au cours de son live sur Twitch. Selon l’insider mercato, l’Olympique de Marseille espère rafler la mise grâce à un prêt payant assorti d’une option d’achat dont la somme serait comprise entre 15 et 17 ME. Bien évidemment, rien ne dit que le Club Bruges, qui attend sans doute du cash pour sortir son meilleur joueur, acceptera la proposition. Mais elle pourrait tout de même avoir le mérite de faire réfléchir les dirigeants belges. En parallèle, l’OM explore d’autres pistes afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu. Car l’objectif des Phocéens est plus que jamais d’enrôler un avant-centre capable de concurrencer Dario Benedetto avant le 5 octobre prochain, date de la clôture du mercato. Les noms de Boulaye Dia, d'El Bilal Touré ou encore de Mbaye Niang circulent toujours avec plus ou moins d'insistance...