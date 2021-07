OM : Marseille noyé dans le dossier Almada !

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria rêve d’offrir Thiago Almada à son entraîneur Jorge Sampaoli à l’OM.

Après avoir recruté Gerson ou encore Mattéo Guendouzi au milieu de terrain, le président de l’Olympique de Marseille doit cependant dégraisser avant de recruter la pépite du Vélez Sarsfield. Le départ de Boubacar Kamara est attendu, mais les exigences colossales de l’OM refroidissent les prétendants à un transfert de l’international espoirs français. Marseille est donc dans une position d’attente et cela pourrait lui coûter cher dans le dossier Thiago Almada. Car selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le milieu de terrain argentin est en passe de s’engager avec l’Atlanta United aux Etats-Unis. Une bien mauvaise nouvelle pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille…

L’insider affirme sur son compte Twitter que tout est quasiment bouclé pour le transfert de Thiago Almada en Major League Soccer. L’opération pourrait être officialisée dans les prochaines heures, alors que le milieu de terrain argentin dispute actuellement les Jeux Olympiques de Tokyo. Un sacré coup de massue pour les dirigeants marseillais, qui s’attendaient probablement à tout sauf à un départ aux Etats-Unis pour Thiago Almada, dont le nom avait également été cité dans les petits papiers du FC Barcelone ou encore de l’Inter Milan. Reste maintenant à voir si cette information trouvera une confirmation en France, et si Marseille devra bel et bien faire une croix sur l’un de ses objectifs prioritaires de la seconde partie du mercato. Cet échec ne doit cependant pas faire oublier le gros travail de Pablo Longoria, qui a bouclé huit recrues pour le moment et qui est sur le point d’enchaîner avec les signatures de Pol Lirola et de Daniel Wass selon les informations divulguées dimanche soir par le journal L’Equipe. De quoi compléter un effectif qui a de l’allure malgré l’absence de Thiago Almada.

🚨💣💣💣 Thiago #Almada - #AtlantaUnited is DONE DEAL. ✅🤝

The break-in of the 🇺🇲 club in the last few hours has blown the plans between #OM and the former #Velez player who will be in #MLS next season. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #Ligue1