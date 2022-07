Mertens à l'OM, tout ça pour 500.000 euros ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs bruissent à Marseille concernant l'intérêt de l'OM pour Dries Mertens, l'attaquant belge de Naples. Une affaire de salaire se cache peut-être derrière tout cela.

Vendredi, plusieurs médias italiens ont affirmé qu’un accord était imminent entre Pablo Longoria et Dries Mertens, l’attaquant de 35 ans dont le contrat avec Naples n’a pas été reconduit. Sur le papier, pouvoir s’offrir un tel joueur sans avoir une indemnité de transfert à payer a tout de la belle opportunité. Mais face à cette vague d’enthousiasme qui montait sur les réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille a fait savoir, via La Provence, qu’il n’y avait aucun contact entre le club phocéen et le représentant du joueur belge, pourtant aperçu dans la cité phocéenne. Du côté de l’OM, on voyait là un coup tordu de ce dernier pour faire avancer des négociations en cours avec le Napoli, où Dries Mertens rêvait et rêve toujours de prolonger son contrat. Parfaitement installés dans la ville du Sud de l’Italie, le joueur et sa famille souhaitent y rester, même si Aurelio De Laurentiis se montre pour l’instant intransigeant. Face à cela, Dries Mertens semble prêt à tout.

Dries Mertens et Naples, ça va loin

Moments like this I will never forget 💙 pic.twitter.com/sg4DZbO2Zd — Dries Mertens (@dries_mertens14) May 18, 2022

Sky Sports Italia, qui faisait état vendredi du très vif intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant napolitain, affirme désormais que ce dernier refuse toutes les offres qui lui parviennent, convaincu qu’il est que sa place est à Naples la saison prochaine. Et face à au refus du président De Laurentiis de le prolonger, alors qu’il empochait 5 millions d’euros par saison, et après avoir proposé de le diviser par deux, soit 2,5 millions d’euros, l’international belge aurait baissé ses exigences de 500.000 euros. Soit un salaire brut de 2 millions d’euros par an pour obtenir un nouveau contrat avec Naples. Pour l'instant, Aurelio De Laurentiis n'a pas bougé une oreille, ce qui laisse forcément la place à de nouvelles rumeurs et éventuellement à l'OM pour avancer ses pions.