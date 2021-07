OM : Coup de folie, les latéraux arrivent par deux

Dans : OM.

Une semaine sans recrue, les supporters de l’OM n’y étaient plus habitués mais ils vont rapidement retrouver la suite de l’arrivage estival.

En effet, au coeur de nombreuses pistes chaudes, L’Equipe affirme que deux joueurs sont sur le point de signer, et porteront le maillot olympien la semaine prochaine. Des annonces de ce genre, il y a en a eu beaucoup ces derniers jours mais le quotidien sportif estime que cette fois-ci, tout est en ordre pour un joli doublé. Il s’agit en premier lieu de Pol Lirola, pour qui les grandes lignes sont enfin réglées avec la Fiorentina, sur la base d’un prêt avec option d’achat obligatoire, toujours dans le but de payer ces transferts dans un an, et non tout de suite. Outre le salaire payé pendant le prêt, et éventuellement une petite indemnité, l’OM devra verser 10 ME à la Viola dans un an pour récupérer l’arrière droit qui avait déjà été prêté la saison passée.

L’autre arrivant évolue également à ce poste, puisque Daniel Wass va faire son grand retour en France, après avoir explosé du côté d’Evian TG il y a quasiment 10 ans. Le latéral de 32 ans ne fera pas l’objet d’un gros transfert, et ce dernier pourrait se conclure aux alentours de 2 ME. Le Danois discute avec l’OM pour finaliser son futur contrat, mais les différentes parties sont très confiantes. En revanche, Jorge Sampaoli commence à grincer un peu des dents, lui qui aimerait avoir au moins un des deux joueurs dans son effectif avant la fin de la semaine, histoire d’avoir un spécialiste du poste d’arrière droit pour préparer le début de saison, qui va arriver vite. En attendant, Daniel Wass est toujours en vacances, lui qui est allé jusqu’en demi-finale de l’Euro avec le Danemark.