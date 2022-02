OM : Marseille ne joue plus au foot, Sampaoli prend cher

Dans : OM.

En passe de faire un très gros coup dans la course au podium en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a finalement calé face à Troyes ce dimanche après-midi (1-1). Un résultat nul qui fait naître une autre vague de critiques à l’encontre de l’équipe de Jorge Sampaoli…

Ces derniers temps, l’OM n’y arrive décidément pas. Même si Marseille a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa Conférence League en venant à bout de Qarabag jeudi, le club phocéen subit un vrai trou d’air en championnat. Une semaine après sa défaite contre Clermont au Stade Vélodrome (0-2), Marseille pensait tenir une précieuse victoire sur la pelouse de l’ESTAC. Grâce à un penalty de Dimitri Payet, l’OM semblait tenir le bon bout, et était proche de faire une excellente opération dans la course à la deuxième place, en prenant trois points d’avance sur Nice. Mais non, c’était sans compter sur le retour des Troyens en toute fin de match sur un but salvateur de Touzghar…Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires de Jorge Sampaoli, même si son équipe ne méritait pas vraiment mieux qu’un point dans l’Aube, selon les suiveurs du football français.

Sampaoli « s’est embourbé »

Walid Acherchour en tête. « Depuis Nice le contenu des matchs de l’OM de Sampaoli s’est fortement dégradé, mais je pense qu’on peut pas dissocier ça de l’aspect physique. C’est le 8e match de l’OM en 27 jours avec un effectif pas si qualitatif que je croyais au départ. Sampaoli est bien évidemment responsable des choix, mais cet effectif est vraiment pas simple à gérer. Entre ses goûts football, la pression des résultats, la pression du contenu vu son étiquette, les arrivées en janvier, les tauliers qui sont moins bon. Il s’est embourbé. Et je répète, la bascule, c’est l’enchaînement Lyon/Angers dans cet emmêlage de pinceaux de Sampaoli. Le match de Lyon n’était pas si catastrophique que ça et le match contre Angers n’était pas si extraordinaire qu’on a voulu le faire croire et depuis il a le cul entre deux deux chaises », a lancé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui n’est pas le seul à penser ça.

4 points pris pour l'OM face à Metz, Clermont et Troyes avec 270 minutes d'une faiblesse dérangeante. Ça peut peser lourd alors qu'on pensait que Marseille allait creuser l'écart avec ce calendrier. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) February 27, 2022

Ce qui devait arriver arriva… Cet OM sur le reculoir et dans le calcul ne méritait pas mieux #ESTACOM — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) February 27, 2022

Quoi qu’il en soit, le groupe marseillais ne doute pas de ses forces, comme l’a expliqué Bouba Kamara après ce match au micro de Canal+ : « On a fait un bon match, on a géré mais c'est décevant, c'est le foot, ça peut basculer à tout moment et on l'a vu là, on fait une erreur d'inattention, ils mettent ce but. Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite. On est toujours 2e du championnat donc oui je pense qu'on est dans le vrai. Le coach a aligné les joueurs les plus frais, il n'y avait pas de fatigue, c'est plus dans la tête que ça se joue… ». Une déclaration pas vraiment au goût des supporters marseillais, qui trouvent que leur OM a fait un nouveau match insipide…

Tu propose absolument rien contre le dernier du championnat Mais super un bon match — Anthony (@Morentos84) February 27, 2022

On a fait un bon match ? Ah bon ! Faudra m’expliquer de quel match il parle ! On a pas joué, on a pas attaqué, on a pas mis d’intensité en défense. Troyes mérite largement ce point — 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 (@Olympienne38) February 27, 2022

Désormais, et alors que la page du mois de février va se tourner, l’OM va devoir retrouver le bon fluide pour faire de bons résultats contre Monaco en L1 puis face à Bâle en Coupe d’Europe. Et pour cela, Marseille devra reproduire le jeu qui avait fait sa force en début d’année 2022.