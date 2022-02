Clermont, Troyes, l'OM n'y arrive pas

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A Troyes, Troyes et l’OM font match nul 1-1

But pour Troyes : Touzghar (90e)

But pour l’OM : Payet (28e sp)

Dans un match entre le 2e et le dernier de Ligue 1, le suspense aura été au rendez-vous, et ce jusqu’au bout. Un match nul 1-1 qui bloque encore l'OM, défait par Clermont la semaine dernière.

L’OM n’a pas souvent réussi à développer son jeu, se contentant finalement d’un pénalty pour faire la différence en première période. Toujours au four et au moulin, Matteo Guendouzi est allé chercher cette sanction après avoir provoqué une faute à l’entrée de la surface. Payet s’est chargé de transformer la sentence (0-1, 28e). Par la suite, les Marseillais ont été de plus en plus brouillons, pour finalement craquer en fin de rencontre. Les Troyens poussaient et cela permettrait à Touzghar de marquer de près sur un centre devant le but (1-1, 90e). Une vrai douche froide pour l’OM, qui se préparait à prendre trois points d’avance sur Nice en cas de succès. De son côté, Troyes prend un point précieux puisque cela l’empêche de finir cette journée à la dernière place.