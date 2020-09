L1 : Germain offre un point heureux à l'OM contre le LOSC

Dans : Ligue 1.

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Lille OSC : 1 à 1.

Buts : Germain (85e) pour l'OM ; Luiz Araujo (47e) pour le LOSC.

Lors du match phare de la quatrième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a arraché le nul au finish contre le Lille OSC (1-1).

Il y a une semaine, le club phocéen battait le PSG. Mais depuis ce Classique remporté au Parc des Princes, l’euphorie est bien retombée du côté de Marseille… Suite à la défaite contre l’ASSE jeudi dernier (0-2), Marseille voulait se racheter dans le grand match du dimanche soir contre Lille. Mais après un but refusé à Yilmaz (4e) et une belle parade de Mandanda (43e), ce sont bien les Dogues qui ouvraient la marque ! Sur un bon service de Bamba, Luiz Araujo trouvait effectivement le chemin des filets du gauche après s’être défait de Nagatomo (0-1 à 47e). Dans la foulée, Yilmaz (48e) et Luiz Araujo (63e, 65e) loupaient la balle de break à cause du poteau, de la transversale et de Mandanda. En fin de match, Marseille réagissait avec Rongier (69e), mais c’est l’entrant Germain qui égalisait pour l’OM de la tête au premier poteau sur un corner de Sanson (1-1 à la 85e).

Grâce à ce nul (1-1), Marseille remonte à la septième place du championnat de France avec sept points en quatre journées. Une unité devant, le LOSC, qui reste invaincu, loupe toutefois une belle occasion de s’installer dans le peloton de tête de la L1.