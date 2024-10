OM ‍: Marseille fait une offre pour une star japonaise ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En Ligue 1 depuis seulement quelques semaines, Roberto De Zerbi a commencé à observer les joueurs évoluant en France. Et l’entraîneur de l’OM a flashé sur Keito Nakamura, l’ailier gauche évoluant à Reims depuis un an.

Auteur d’un bon début de saison, l’Olympique de Marseille a calé ces deux dernières semaines avec une défaite à Strasbourg et un match nul à domicile contre Angers. Des résultats qui ont permis au Stade de Reims de revenir à hauteur de l’OM avec 14 points, au pied du podium. Le club champenois réalise un excellent début de saison et il le doit en grande partie à certaines de ses individualités, que ce soit Marshall Munetsi, Junya Ito ou encore Keito Nakamura. Ce dernier est le meilleur buteur de Reims depuis le début de la saison avec 4 buts, mais également 1 passe décisive.

Recruté au Linzer ASK en août 2023 pour 12 millions d’euros, l’international japonais (11 sélections) ne déçoit pas en Champagne. Au contraire, ses prestations sont remarquées à tel point qu'un certain Roberto De Zerbi a flashé sur lui et souhaite le faire venir à l’Olympique de Marseille au plus vite, si l’on se fie aux informations du journaliste japonais Kazu Kakiuchi, suivi par plus de 15.000 followers sur les réseaux sociaux. Selon lui, Roberto De Zerbi « apprécie beaucoup » Keito Nakamura et a fait savoir à Pablo Longoria qu’il le voulait absolument dans son effectif. Le président de l’OM s’est exécuté, car une offre a été transmise par le club olympien au Stade de Reims.

Roberto De Zerbi craque pour Keito Nakamura

Les détails de la proposition marseillaise n'ont pas filtré, mais Marseille semble bien décidé à mettre le grappin sur le joueur japonais de 24 ans. La tâche ne sera toutefois pas aisée pour Pablo Longoria, d’abord car Reims n’a aucunement l’intention de brader un joueur performant et recruté pour 12 millions d’euros il y a un an. Mais également car en cas de départ de Reims, Nakamura privilégie plutôt un départ vers la Premier League selon notre confrère. En effet, le championnat anglais a les faveurs du joueur formé au Mitsubishi Yowa. L’Olympique de Marseille part donc de très loin dans ce dossier, mais Roberto De Zerbi espère se montrer suffisamment séduisant pour faire changer Nakamura d'avis et le convaincre de rejoindre la cité phocéenne plutôt que le championnat anglais, certainement dans l’optique d’un potentiel transfert l’été prochain.