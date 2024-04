OM ‍: Marseille écrit sa pire légende, Michel est menacé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Nettement dominé à Lille (3-1) vendredi, l’Olympique de Marseille peut dire adieu à son objectif initial en Ligue 1. Le club phocéen semble parti pour boucler une saison catastrophique, à la hauteur du passage de l’entraîneur espagnol Michel en 2015-2016.

L’Olympique de Marseille a sans doute laissé filer sa dernière chance. Battue à Lille vendredi, l’équipe entraînée par Jean-Louis Gasset compte désormais 10 points de retard sur le LOSC et le top 4 en Ligue 1. A six journées de la fin, il est clair que les Marseillais n’ont quasiment plus aucune chance d’atteindre les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le club phocéen pourrait même se rapprocher de la deuxième partie de tableau en fonction des résultats du week-end.

Pire que l'OM de Michel ?

La chute parait presque inévitable tant l’Olympique de Marseille traverse une saison compliquée. Entre les limites de l’effectif, mises en lumière par les blessures, et les épisodes hors terrain comme les polémiques Jonathan Clauss ou celle plus récente du tifo, les supporters olympiens n’ont pas eu droit à beaucoup de bonheur ces derniers mois. D’ailleurs, le journaliste Thomas Bonnavent se demande si cet Olympique de Marseille 2023-2024 n’a pas atteint un record niveau médiocrité.

« J'arrive pas à situer cette saison de l'OM par rapport à Michel (2015-2016), a comparé le présentateur du Winamax FC sur le réseau social X. Entre les attentes après le mercato, les salaires, les changements de coach, tout ce qui s'est passé en dehors, le tifo... Vrai duel pour savoir quelle est la saison la plus pourrie depuis très longtemps. » Il est vrai que le pensionnaire du Vélodrome s’est surpassé cette saison. Les Olympiens n’ont remporté aucun de leur sept déplacements chez les membres du top 8 actuel en Ligue 1. Et leurs quatre défaites consécutives par au moins deux buts d’écart n’ont plus été vues au club depuis novembre-décembre 1979 !