OM : Marseille cible un Rennais, ce n’est pas Niang

A un mois de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille cible toujours un avant-centre capable de concurrencer Dario Benedetto.

L’enveloppe du club phocéen se situerait aux alentours des 10 ME et pour l’heure, peu de noms ont filtré hormis celui du prometteur mexicain Eduardo Macias. En début de mercato, l’OM était massivement associé à Mbaye Niang, que Pierre Ménès verrait bien à Marseille comme il l’a encore fait savoir en ce début de semaine. Mais selon André Villas-Boas, le Sénégalais ne correspond pas totalement au profil que l’Olympique de Marseille recherche. Néanmoins, la cellule de recrutement olympienne a des yeux au Stade Rennais et s’intéresserait à un autre joueur de l’effectif de Julien Stéphan, selon les informations obtenues par La Provence.

En effet, le média régional croit savoir que l’Olympique de Marseille a pris des renseignements sur la situation du jeune Lucas Da Cunha (19 ans). Milieu offensif axial présenté comme une véritable pépite en Bretagne, le Rennais voit les négociations pour prolonger son contrat au point mort. Devant une telle situation, les dirigeants des Rouge et Noir ont évidemment la crainte de voir le joueur partir libre de tout contrat dans un an. Dans ce contexte, ils envisagent clairement une vente dès cet été afin de s’éviter une petite catastrophe industrielle. Marseille est intéressé pour récupérer le joueur dans les semaines à venir mais « de sources bretonnes », Rennes se montre extrêmement gourmand. On le sait, l’Olympique de Marseille ne dispose pas de beaucoup de liquidités et ne fera pas de folies avec ce joueur, aussi prometteur soit-il. Mais cette piste prouve que l’OM reste à l’affût de bonnes opportunités sur le marché des jeunes en post-formation, même à des postes déjà bien pourvus au sein de l’effectif d’André Villas-Boas.