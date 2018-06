OM : Marseille autorise le départ d’un cadre à 13 ME

Dans : OM, Mercato.

Avant l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille constate que ses joueurs ont la cote en Angleterre.

C’est notamment le cas de Morgan Sanson, annoncé dans le viseur de Chelsea, Arsenal et surtout Tottenham. Et le milieu de terrain n’est pas le seul Olympien susceptible de traverser la Manche cet été. D’après l’Evening Standard, Hiroki Sakai (28 ans) fait partie de la short-list de Crystal Palace. Il faut dire que le latéral droit vient de terminer une saison convaincante. Le Japonais a résisté à la progression de Bouna Sarr à son poste, et a même dépanné à gauche et en charnière centrale avec succès.

Du coup, Sakai intéresserait également le FC Séville, le Milan AC, l’Inter et le Napoli. Que du beau monde ! Reste à savoir ce qu’en pense le club phocéen. Toujours selon le média londonien, l’OM ne s’opposerait pas au départ de son défenseur estimé à environ 13 millions d’euros. De son côté, l’ancien joueur d’Hanovre, arrivé libre en 2016, se sent bien à Marseille mais privilégie la Premier League en cas de départ. Une bonne nouvelle pour les Eagles.